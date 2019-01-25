Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине

В Сенате США представили резолюцию, призывающую к усилению оборонной помощи Украине, и поддержали отмену газопровода "Северный поток - 2", сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"В документе, внесенном в повестку дня Конгресса текущего созыва группой в составе почти семи десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных сил Украины и предоставление через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную политику безопасности и поддержку нашей стране, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Сенат призывал президента США (Дональда Трампа – ИФ) к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно-признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченским проливом и Азовским морем.

Кроме того, сенаторы обратились к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны. Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В резолюции отмечается, что санкции против РФ, которые являются непосредственным результатом действий правительства страны, продолжат действовать и усиливаться, пока поведение РФ должным образом не изменится.

Также сенаторы приветствовали и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 года, осуждающую российскую агрессию в Керченском проливе и призывают к отмене "Северного потока - 2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.