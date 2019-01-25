События

02:00 25.01.2019

В Киеве напали на журналистов, полиция объявила план "Перехват"

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В Киеве группа неизвестных напала на журналистов, полиция открыла уголовное производство и объявила план "перехват", сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Вечером на линию 102 поступило сообщение о том, что по ул. Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором их машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами", - говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали действия злоумышленников как разбой. Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

"Для розыска транспортных средств, указал заявитель, в столице ввели план «перехват», а затем ориентированы все наряды полиции", - отметили в полиции.

По словам потерпевших, одно из транспортных средств, которое после нападения уехало в сторону города, впоследствии вернулось на огражденную территорию.

"Поэтому спецназовцы зашли туда и обнаружили семь человек, которые назвались охранниками. Все они будут доставлены к управлению полиции для дачи объяснений. Проводится осмотр места происшествия и все необходимые следственные действия. В частности, правоохранители проверят информацию потерпевших о том, что во время нападения они слышали выстрелы", - добавили в пресс-службе.

По факту происшествия сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Устанавливаются все обстоятельства и участники события.

По словам координатора общественной организации (ОО) "Стоп коррупции" Романа Бочкала напали на съемочную группу "Стоп коррупции".

Теги: #киев #журналисты #украина #нападение
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