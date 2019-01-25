Белый дом готовит проект об объявлении чрезвычайного положения в США

Проект экстренной декларации для президента Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения в стране вдоль южной границы готовит Белый дом, сообщает телеканал CNN.

"Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в США каждый день, представляет прямую угрозу безопасности нашей страны и создает чрезвычайное положение в стране", - следует из внутренних документов, оказавшихся в распоряжении телеканала.

"Итак, теперь я, Дональд Трамп, властью, возложенной на меня Конституцией и законами США, в том числе актом о чрезвычайных ситуациях (...) настоящим заявляю, что чрезвычайное положение существует на южной границе США", - говорится в проекте документа.

Как заявил осведомленный источник телеканала, декларация была обновлена в течение последней недели.

Согласно документам, Белый дом планирует выделить $7 млрд на строительство стены с Мексикой, если Д.Трамп решит объявить чрезвычайное положение в стране и тем самым обеспечит финансирование пограничной стены в обход конгресса США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании пограничной стены с Мексикой.

"Закон предельно ясен. Я имею в виду, у нас есть абсолютное право объявить чрезвычайное положение в стране. Это национальная чрезвычайная ситуация, если вы посмотрите, что происходит", - заявил Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

Однако, добавлял он, стоит попытаться договориться с конгрессом США.

22 декабря около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу после того, как конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.

Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время "шатдауна".