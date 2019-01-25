События

00:56 25.01.2019

Посольство США в Венесуэле предупредило о возможном продолжении беспорядков до конца недели

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Сотрудники посольства США в Венесуэле предупредили сограждан, что в ближайшие дни акции протеста в Венесуэле, вероятно, продолжатся.

"Предупреждаем граждан США, что акции протеста могут продолжиться до конца недели", - отмечается в заявлении дипмиссии.

В среду в Венесуэле прошли масштабные акции протеста против правительства. В ходе акции протеста в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции и отправленный в отставку глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В четверг обстановка была значительно менее напряженной.

Теги: #венесуэла #сша #предупреждение #посольство
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