Пожар в ресторане в Подольском районе Киева ликвидирован

Ликвидация пожара в ресторане, возникшего в Подольском районе Киева вечером 24 января, завершилась, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

По данным спасателей, по состоянию на 23:16 пожар был локализован, а в 00:07 полностью ликвидирован. Площадь возгорания составляла 100 кв. м.

"Возгорание произошло на 2м этаже здания, огонь распространился на крышу. Из помещения изъято 6 газовых баллонов. На месте работали 15 единиц пожарно-спасательной техники и около 53 человека личного состава", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.