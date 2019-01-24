На Подоле в Киеве горит ресторан

Ресторан, расположенный на втором этаже здания по ул.Сагайдачного,31, горит в четверг вечером, погибших и пострадавших в результате возгорания нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как отмечается в сообщении, информация о пожаре поступила спасателям в 21:35.

"Возгорание произошло на 2м этаже здания, огонь распространился на крышу. Сейчас площадь пожара составляет ориентировочно 100 кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и около 50 человек личного состава.

Спасатели изъяли из помещения 6 газовых баллонов.

"Существует угроза распространения огня на соседние дома, пожарные подают воду на их защиту", - отметили в ведомстве.

Информации о пострадавших на данный момент нет.