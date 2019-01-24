В подвале дома во Львове произошел взрыв, пострадал сантехник

Сантехник пострадал в результате взрыва в подвале девятиэтажного дома во Львове, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, взрыв произошел в доме по улице Патона около 18.30.

Как установили сотрудники полиции, прибывшие на место события, взрыв произошел, когда 37-летний сантехник проводил работы. Пострадавшего доставили в больницу.

Из подъезда, в котором произошел взрыв, эвакуировали жителей всех квартир.

По данным Львовского горсовета, в подвале проводились работы по ремонту отопления.

"Взорвалась емкость с неизвестным веществом в результате чего возник пожар, повреждены 7 перегородок в подвале и повреждена квартира на первом этаже… Также в результате взрыва произошел порыв водопровода. Сейчас жители дома без тепла и без воды. Угрозы повреждения или обвала дома нет", - цитируют в сообщении пресс-службы горсовета слова главы Зализнычного района Ирины Джурык.

Сотрудники полиции выясняют причины взрыва и обеспечивают охрану порядка и безопасность жителей.