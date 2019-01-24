Янукович понесет наказание согласно приговору, верят в "БПП"

Вынесенный в четверг приговор экс-президенту Виктору Януковичу позволит усилить давление на Кремль для привлечения к ответственности виновных в гибели украинцев в центре Киева во время Революции Достоинства и в ходе конфликта на Донбассе, считает глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Теперь есть полностью юридически обоснованные документы, которые позволяют арестовать Януковича. И он будет арестован. Потому что зло всегда будет наказано", - сказал А.Герасимов в эфире "5 канала" в четверг вечером.

Парламентарий считает символичным то, что приговор В.Януковичу был зачитан в годовщину обстрела Мариуполя в 2015 году, вследствие которого погиб 31 мирный житель и 117 были ранены. Он также подчеркнул, что во имя памяти погибших на Майдане и на Донбассе виновные в этих преступлениях должны быть наказаны. "И сегодня мы получили правильный пример этого", - сказал глава фракции.

"Он (В.Янукович – ИФ) находится в Российской Федерации. Россияне на данный момент не выдают его. Но теперь, когда есть приговор суда, он будет донесен международным партнерам. Это будет означать дополнительное давление на Кремль с точки зрения того, что люди, из-за приказов которых погибло мирное население, по приказам которых убивали безоружных людей в центре Киеве, должны быть наказаны", - сказал А.Герасимов.

Кроме того, глава фракции "БПП", который в последнее время много критикует лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, усматривает связь между газовыми контрактами 2009 года, которые были заключены с РФ во время ее премьерства, и госизменой В.Януковича. "Все мы помним письмо, которым Янукович приглашал Кремль ввести войска в Украину. Но не было бы этого введения, аннексии Крыма, вторжения на Донбасс, если не было бы Харьковских соглашений. А Харьковские соглашения стали ответом на газовые контракты, которые были подписаны в 2009 году между премьером Тимошенко и Путиным", - сказал он.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.