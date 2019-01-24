Кличко: 13 лет лишения свободы Януковичу за предательство Родины - ещё мягкое наказание

Мэр Киева и один из лидеров Революции достоинства Виталий Кличко считает недостаточно жестким приговор для экс-президента Украины Виктора Януковича в виде 13 лет лишения свободы за предательство Родины.

"Бегство в Россию, которое произошло после кровавых событий на Майдане, призывы к Путину ввести войска в Украину - иначе как государственной изменой это не назовешь. Я считаю 13 лет еще и мягким приговором! Предать и продать Родину - самое большое преступление", - сказал В.Кличко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года.

Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории Российской Федерации.