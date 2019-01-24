Климкин: Борьба венесуэльцев напоминает драйв времен Майдана

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым поддержать венесуэльцев, отстаивающих свое право на свободное будущее.

"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - написал министр на своей странице в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, 23 января лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо на массовой акции протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходили массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Жители Каракаса и других городов страны вышли на акции протеста против Н.Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Х.Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

Х.Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп.

Вслед за США признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы входящие в "Группу Лимы" Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай и Перу. В распространенном заявлении эти страны заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил".

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини также заявила, что "ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать".

Как сообщают венесуэльские СМИ, по состоянию на утро 24 января в штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек.