Обжалование приговора Януковичу может длиться более года - Лавринович

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что процесс обжалования приговора экс-президента Виктора Януковича в Украине может во времени затянуться на период больше года.

"Обращение в ЕСПЧ по сути приговора, которое будет касаться права на справедливый суд, может быть после того, как исчерпаны все возможности обжалования в Украине… С моей точки зрения, им безусловно есть на что опереться при обжаловании. По крайней мере, вряд ли кто-то из адвокатов или юристов не увидел ряд несоответствий УПК отдельных действий, которые происходили в суде", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

По словам А.Лавриновича, разбирательство по апелляционной жалобе может проходить несколько месяцев.

"Что касается кассационной инстанции, то там, может быть, все будет быстрее. Суммарно, очевидно, этот период выйдет за пределы одного года", - прогнозирует экс-министр.

А.Лавринович возглавлял Минюст в 2010-2013 годах во времена президентства В.Януковича. Экс-министр обвиняется Генпрокуратурой Украины в участии в организации конституционного переворота в 2010 году по ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Дело по сути рассматривает Подольский районный суд Киева.

Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года.