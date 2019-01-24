События

18:40 24.01.2019

Политзаключенному Грибу на суде в РФ дали обезболивающее, но продолжили заседание - отец

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Политзаключенному Грибу на суде в РФ дали обезболивающее, но продолжили заседание - отец

Судебное заседание над украинским политзаключенным в РФ Павлом Грибом прошло в четверг, несмотря на его очень плохое самочувствие, заявляет его отец Игорь Гриб.

"Еще в СИЗО Павел заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого. Уже во время судебного заседания была вызвана "Скорая помощь", фельдшер которой сделал Павлу обезболиваемый укол и рекомендовал 3 часа полежать. Но судья все равно продолжил заседание", - написал И.Гриб на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката. "Издевательство над больным человеком, а не судебное заседание!", - отметил отец политзаключенного.

Относительно реакции на требование ЕСПЧ провести дообследование П.Гриба, он рассказал, что "пришел гастроэнтеролог (так представился), осуществил внешний обзор (не касаясь тела) и выписал справку о хорошем состоянии здоровья".

И.Гриб также рассказал, что на судебном заседании присутствовали двое журналистов из РФ и ни одного из Украины.

По его словам, следующее заседание по делу в отношении его сына состоится 25 января.

Теги: #здоровье #гриб #суд
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