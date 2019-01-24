Порошенко поздравил личный состав и ветеранов СВР со 100-летием украинской внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко поздравил личный состав и ветеранов Службы внешней разведки (СВР) со 100-летием со дня образования первого подразделения украинской внешней разведки и профессиональным праздником - Днем внешней разведки Украины.

"Сейчас, как и сто лет назад, Украина защищает свою независимость от российской агрессии. Ведь то, что происходило в 1917-1921 годах, те "гибридные" методы ведения большевистско-украинских войн в различных формах проявляются и в наше время", - отметил П.Порошенко в своем поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

По его словам, сегодня внешняя разведка должна оперативно получать упреждающую информацию, необходимую руководству государства для принятия важных стратегических решений, защищать интересы государства в жестких конкурентных внешних условиях, а также обеспечить интеграцию в евроатлантическое разведывательное сообщество.

"Уверен, что ваша компетентность, настойчивость и эффективная деятельность и в дальнейшем способствовать весомым достижениям и успехам в служении Украинскому народу", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщалось, 22 ноября 2018 года П.Порошенко подписал указ о праздновании Дня внешней разведки 24 января.