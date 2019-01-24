События

18:38 24.01.2019

Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 120-мм минометов

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Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 120-мм минометов

 Незаконные вооруженные формирования с полуночи в четверг три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение суток, в период с 00:00 до 18:00, противник три раза обстрелял позиции наших войск", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм. вблизи поселка Крымское.

Кроме того, в районе выполнения задач оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из гранатометов позиции украинских военных вблизи населенного пункта Водяное, а также зафиксировано работу вражеского снайпера.

В частности, из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #минометы #обстрелы
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