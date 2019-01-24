Адвокаты Януковича планируют обратиться в ЕСПЧ по фактам нарушения права на защиту

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями в ходе судебного процесса в деле о государственной измене экс-президента.

"Кроме Апелляционного суда, мы будем обращаться в посольство США, посольства европейских стран с тем, чтобы международные инстанции дали свою соответствующую оценку этому действу, которую власть называет "суд". В ЕСПЧ мы будем жаловаться по всем фактам нарушения права на защиту, а этих фактов значительное количество", - сказал адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Горошинский журналистам после заседания в четверг.

В свою очередь, адвокат Александр Байдик резюмировал: "Мы будем обращаться во всевозможные международные инстанции. Апеллировать перед Апелляционным судом, чтобы этот приговор был отменен, потому что он политически мотивирован".