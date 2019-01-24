События

18:03 24.01.2019

Задержанных в Грузии бывших бойцов украинского батальона "Донбасс" оставили под стражей

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Задержанных в Грузии бывших бойцов украинского батальона "Донбасс" оставили под стражей

Тбилисский городской суд в четверг отклонил ходатайство защиты об освобождении из предварительного заключения бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс", задержанных 2 декабря 2018 года в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

"На изъятом у моих подзащитных оружии проведенной экспертизой не обнаружено отпечатков пальцев, мы посчитали этот факт новым обстоятельством для пересмотра меры пресечения и освобождения задержанных под залог, однако суд счел это обстоятельство несущественным", - заявил журналистам адвокат Георгий Ростомашвили.

Он сообщил, что задержанные на суде жаловались на тяжелые условия их содержания в тюрьме. В частности, что им запрещены встречи с родными, и что за два месяца в предварительном заключении представители следственных органов Грузии с ними не встречались и не вели никаких следственных действий.

Очередное заседание суда по данному делу в Тбилисском городском суде намечено на 7 февраля.

Теги: #грузия #арест #суд #батальон_донбасс
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