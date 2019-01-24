Приговор Януковичу будет заложен в основу доказательств в международных судах против власти РФ за преступления против Украины – прокуроры

Решение суда в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича будет заложено в основу доказательств против власти РФ за преступления против государства Украина в международных судах.

"Сторона обвинения считает, что этот приговор будет заложен в основу доказательств и обвинения в соответствии с совершенными преступлениями против нашего государства представителями власти РФ, а именно в Украине и в будущем на международной арене по обвинению представителей российской власти", - сказал представитель обвинения прокурор Руслан Кравченко журналистам в четверг в Киеве после заседания суда, на котором был оглашен приговор.

В свою очередь, первый заместитель военного прокурора Центрального региона Украины Максим Крым отметил, что результат данного судебного разбирательства является лишь отдельным элементом работы над установлением всех участников незаконной оккупации полуострова Крым.

"В дальнейшем будет продолжаться работа над доказательством их виновности и сбором доказательств", - резюмировал он.