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17:38 24.01.2019

Обвинение доказало содействие Януковичем России в ведении агрессивной войны, но не доказало "сепаратизм" – судья

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Обвинение доказало содействие Януковичем России в ведении агрессивной войны, но не доказало "сепаратизм" – судья

Сторона государственного обвинения доказала, что экс-президент Виктор Янукович способствовал Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины, но не сумела доказать, что в его действиях был умысел "сепаратизма", указал судья Оболонского суда Киева Владислав Девятко.

"Сторона обвинения, вы надлежащими и допустимыми доказательствами доказали, что Янукович способствовал Российской Федерации в совершении преступления против мира – ведения агрессивной войны. За указанные преступления суд назначил обвиняемому наказание, о котором вы что услышали", - сказал он после оглашения приговора В.Януковичу по делу о госизмене, разъясняя его участникам процесса.

В то же время В.Девятко отметил, что сторона обвинения не предоставила суду убедительных доказательств, что В.Янукович действовал также с "так называемой целью сепаратизма", то есть что в его действиях есть и состав преступления по ст.110 Уголовного кодекса Украины. "С учетом изложенных в приговоре обстоятельств суд оправдал Януковича по ст.110 Уголовного кодекса Украины", - пояснил он.

Оболонский районный суда Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Теги: #суд #янукович
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