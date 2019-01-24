Защита подаст апелляцию на приговор Януковичу в деле о госизмене – адвокат

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича намерена подать апелляцию на приговор своему подзащитному в виде 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

"Безусловно, мы, сторона защиты, будем обращаться с апелляционной жалобой по приговору, который озвучен не в пользу нашего клиента. И мы надеемся, что мы сможем добиться истины в деле", - сказал адвокат В.Януковича Александр Горошинский журналистам в четверг по окончанию заседания Оболонского районного суда Киева, на котором был вынесен приговор.

Он также утверждает, что судебное разбирательство по делу о государственной измене его подзащитного происходило под давлением.

"Хотим отметить, что данный суд изначально действовал в условиях давления со стороны государства", - сказал он А.Горошинский.

Адвокат отметил, что "свидетелями обвинения являлись нынешние руководители государства, они же фактически являются руководителями данного суда".