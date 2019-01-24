Суд оправдал Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей

Оболонский районный суд Киева признал невиновным экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Это содержится в приговоре, который суд огласил в четверг.

"Признать невиновным в предъявленном обвинении оправдать по ч. 5 ст. 27 и ч. 3. ст. 110 Уголовного кодекса Украины в связи с отсутствием доказательств, что в деяниях обвиняемого есть состав уголовного правонарушения", - озвучил судья Владислав Девятко.