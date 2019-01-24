События

17:10 24.01.2019

Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы в деле о государственной измене

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Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы в деле о государственной измене

Оболонский районный суда Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

Данное решение было оглашено коллегией судей Оболонского суда во главе с Владиславом Девятко в четверг. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории Российской Федерации.

"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по ч.1 ст.111 (государственная измена) в виде 13 лет лишения свободы, по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) в виде 12 лет лишения свободы. А на основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья на заседании в четверг.

В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

"Признать невиновным в предъявленном обвинении оправдать по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия ) Уголовного кодекса Украины в связи с отсутствием доказательств, что в деяниях обвиняемого есть состав уголовного правонарушения", - озвучил судья приговор судья В.Девятко.

Согласно решению суда, срок отбывания наказания В.Януковича будут считать "со времени его задержания".

Кроме того, суд постановил взыскать с В.Януковича почти 98,6 тыс. грн как процессуальные расходы за проведение судебных экспертиз.

"Меру обеспечения уголовного производства – аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства – оставить без изменений", - постановил суд.

Теги: #суд #янукович
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