События

16:07 24.01.2019

Более половины закарпатцев ни разу не были за границей, но свыше четверти подумывают уехать из страны

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Более половины закарпатцев ни разу не были за границей, но свыше четверти подумывают уехать из страны

Более половины жителей Закарпатской области не были заграницей, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в области фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис" при поддержке посольства Великобритании в Украине.

Согласно опросу, результаты которого обнародованы на сайте "Деминициатив" в четверг днем, 57% жителей Закарпатья не имеют паспорта для выезда за границу, столько же респондентов заявили, что никогда не были за границей.

28% закарпатцев заявили, что думают уехать из Украины, но только 4% ответили, что предпринимают для этого определенные шаги.

Также опрос показал высокий уровень миграции среди населения Закарпатья: 23% опрошенных ответили, что их родные, близкие и друзья выехали на постоянное жительство за границу.

Еще 44% респондентов сказали, что их родные, близкие и друзья выехали за пределы Украины на заработки на длительное время, а еще 54% - что выезжают на работу на непродолжительное время.

Лишь 25% закарпатцев ответили, что никто из их близких не выехал за рубеж на место жительства и не работает за границей.

Опрос проводился с 30 ноября по 10 декабря 2018г. В ходе исследования было опрошено 500 респондентов в 6 городах и 15 селах Закарпатской области. Максимально случайная погрешность опроса (без учета дизайн-эффекта) не превышает 5,0% с вероятностью 0,954.

Теги: #паспорта #закарпатье #граница
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