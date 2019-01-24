Швеция заявила о нарушении ее воздушных границ российскими самолетами

Три российских военных самолета 19 января на короткое время заходили в воздушное пространство Швеции, нарушив ее границы, сообщили вооруженные силы королевства.

"19 января российский самолет Ил-20 совершал полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27 "Фланкер" (по классификации НАТО - ИФ). К югу от Карлсхамны в Блекинге российские самолеты на короткое время без разрешения заходили в воздушное пространство над территорией Швеции", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Швеции указали, что это является нарушением воздушных границ страны и сообщили об инциденте правительству.

Тем временем, как сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, разведывательный самолет Gulfstream ВВС Швеции с выключенным устройством распознавания был обнаружен вблизи российской границы над Балтикой.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны.

О дате этого инцидента не сообщается.