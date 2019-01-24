События

15:18 24.01.2019

Швеция заявила о нарушении ее воздушных границ российскими самолетами

1 мин читать
Швеция заявила о нарушении ее воздушных границ российскими самолетами

Три российских военных самолета 19 января на короткое время заходили в воздушное пространство Швеции, нарушив ее границы, сообщили вооруженные силы королевства.

"19 января российский самолет Ил-20 совершал полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27 "Фланкер" (по классификации НАТО - ИФ). К югу от Карлсхамны в Блекинге российские самолеты на короткое время без разрешения заходили в воздушное пространство над территорией Швеции", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Швеции указали, что это является нарушением воздушных границ страны и сообщили об инциденте правительству.

Тем временем, как сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, разведывательный самолет Gulfstream ВВС Швеции с выключенным устройством распознавания был обнаружен вблизи российской границы над Балтикой.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны.

О дате этого инцидента не сообщается.

 

Теги: #швеция #рф #нарушение #самолеты_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

Раненных украинских военнопленных моряков перевели в "Лефортово", что угрожает их выздоровлению – Денисова

Денисова требует от РФ направить раненых военнопленных моряков ВМСУ в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи – заявление для послов стран ЕС

Россия приступила к ревизии союзного договора для последующего обсуждения с Белоруссией - посол РФ

Вмешательство РФ в украинские выборы не повлечет быстрых санкций со стороны Запада

Швеция намерена в 2030г запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

ЦИК просит учитывать международные организации, что РФ признана украинским законом государством-агрессором

С начала года более 11 тыс. россиян предоставили биометрические данные при въезде в Украину

СБУ выявила псевдоэксперта, с 2015г действовавшего в интересах Кремля

В РФ разбился дальний бомбардировщик

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Геращенко призвала семьи осужденных в Украине за терроризм россиян требовать от Путина обменять их на политзаключенных украинцев

Боевики обстреляли детсад и жилой дом в Чермалыке на линии разграничения

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки сохранится холодная погода, на северо-востоке усилятся морозы

Запорожец разработал и распространял вирус, с помощью которого воровал средства с крипто-кошельков жертв

Луценко: дело призвавшего на нашу землю войска РФ Януковича - одно из принципиальнейших для будущего Украины

Спасатели четвертый день ведут поиски футболиста, пропавшего при крушении самолета над Ла-Маншем

Рекордная жара пришла на юг Австралии

Движение транспорта по состоянию на утро четверга возобновлено во всех областях Украины – Укравтодор

Во время протестов в Венесуэле слышны взрывы

Сохраняются ограничения для проезда грузовиков в Кировоградской, Полтавской и Киевской областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА