События

14:54 24.01.2019

Боевики обстреляли детсад и жилой дом в Чермалыке на линии разграничения

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Боевики обстреляли детсад и жилой дом в Чермалыке на линии разграничения

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает об обстреле незаконными вооруженными формированиями домов мирных жителей и детского сада поселка Чермалык Донецкой области вдоль линии разграничения.

"22 января 2019 года председатель сельского совета поселка Чермалык сообщил, что около двух часов ночи со стороны временно оккупированной территории с позиций вооруженных формирований Российской Федерации осуществлен обстрел их поселка", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице операции объединенных сил в соцсети Фейсбук в четверг.

Отмечается, что наблюдатели украинской стороны СЦКК, прибыв на место обстрела, выяснили, что ночью боевики с направления Набережное совершили обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык Волновахского района Донецкой области.

"В ходе проведения фотофиксации были отмечены повреждения здания функционирующего детского сада "Солнышко" по адресу ул.Мира, д.21а. В частности, с утра 22 января заведующая детским заведением обнаружила пулевое отверстие в оконной раме и внутренней стене игровой комнаты. Наблюдатели СЦКК выяснили, что повреждения были нанесены пулей калибра 7,62 мм, которую нашли на полу комнаты", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации СЦКК, в соседнем жилом доме №21, по сообщениям хозяев двух квартир, также зафиксированы повреждения оконного стекла, рамы окна и подоконника которые возникли в результате попадания пули калибра 7,62 мм.

"К счастью, во время обстрелов оккупантами детского сада и жилых домов никто не пострадал. Факт и обстоятельства обстрела вышеуказанного детского сада со стороны наемников вооруженных формирований Российской Федерации нашли свое подтверждение и в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 23.01.2019 года", – сказано в сообщении СЦКК.

Украинская сторона Совместного центра осуждает обстрелы боевиков населенных пунктов, детских учреждений, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье детей и гражданского населения.

Теги: #оос #обстрел #население
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