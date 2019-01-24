В большинстве областей Украины в ближайшие сутки сохранится холодная погода, на северо-востоке усилятся морозы

В Украине в ближайшие сутки 25 января атмосфера немного успокоится, в большинстве областей, кроме юга, сохранится довольно холодная погода, морозы на севере и северо-востоке страны усилятся, сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах страны, а также в Винницкой, Житомирской, Одесской областях ночью и в восточных областях прогнозируется небольшой снег, в Карпатах - умеренный снег, днем в Одесской и Закарпатской областях – мокрый снег с дождем. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в северных регионах, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ночью 12-17°, в Черниговской и Сумской областях 15-20°, днем 5-10° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза, на Закарпатье около 0°; на юге и в Приазовье ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму ночью около 0°; днем 6-11° тепла.

В Киеве 25 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 января самая высокая температура днем была 6,5° в 1993 и 2002 годах, самая низкая ночью -25,6° в 1892 годах.

В Украине 26 января ожидается небольшой снег, на юго-восточной половине страны прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10° мороза, в северных регионах и Харьковской области 8-13° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных, восточных и Днепропетровской областях 0-6° тепла. В Крыму местами небольшой дождь; температура ночью 1-6°, днем 6-11° тепла.

В Киеве 26 января прогнозируется небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.