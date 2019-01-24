Запорожец разработал и распространял вирус, с помощью которого воровал средства с крипто-кошельков жертв

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили и задержали жителя Запорожья, который разработал и распространял посредством почтовой спам-рассылки вирус, открывавший ему доступ к крипто-кошелькам жертв и позволявший выводить с их счетов средства.

"Злоумышленник создал вирус типа "Stiller" и распространял его среди пользователей сети интернет. 30-летний житель Запорожья разработал и распространял вирус, который попадал в файловую систему пользователей через рассылки спам-сообщений. Также он попадал в компьютеры жертв с веб-сайтов с замаскированным в разные части веб-страницы вирусом. Благодаря этому злоумышленник получал доступ к персональным компьютерам пользователей", - сообщается в четверг на странице Департамента киберполиции в соцсети Фейсбук.

По информации правоохранителей, это позволяло злоумышленнику получать логины и пароли пострадавших для авторизации в их крипто-кошельках.

"Получив доступы к крипто-биржевым аккаунтам и к компьютерному оборудованию потерпевших, злоумышленник совершал вывод средств на подконтрольные биткоин-кошельки", - говорится в сообщении.

Во время предварительного осмотра техники, на жестком диске компьютера киберполицейские обнаружили начальный программный код вредоносного программного обеспечения.

"Также было обнаружено, что в 2017 году мужчина распространял вредоносную программу под названием "kiaracript". Этот вирус был предназначен для шифрования информации пользователей пораженного устройства. Для дешифровки информации пострадавший должен был оплатить злоумышленникам деньги в криптовалюте", - сообщают в Департаменте киберполиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.