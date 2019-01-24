События

12:13 24.01.2019

Луценко: дело призвавшего на нашу землю войска РФ Януковича - одно из принципиальнейших для будущего Украины

2 мин читать
Луценко: дело призвавшего на нашу землю войска РФ Януковича - одно из принципиальнейших для будущего Украины

Генеральный прокурор Украины Виталий Луценко заявляет о принципиальности для будущего государства дела по обвинению экс-президента страны Виктора Януковича в государственной измене.

"Дело Януковича, который бежал из страны и призвал на нашу территорию войска РФ – одно из самых принципиальных для будущего Украины. Позади 20 месяцев судебного процесса. Это - 89 заседаний, во время которых рассмотрено 19 томов доказательств стороны обвинения, заслушаны 37 свидетелей стороны обвинения и 15 - стороны защиты. Сегодня в Оболонском суде Киева мы слушаем приговор и ждем справедливого наказания тех, кто пошел по пути предательства", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он также опубликовал слайд, озаглавленный "Цена измены Януковича" вследствие его обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать ВС России.

"До 30 тыс. раненных. Около 13тыс. погибших, из них: 3,3тыс. - гражданские лица; 4тыс. - военнослужащие ВСУ; 5,5тыс. - поддерживаемые Россией боевики", - говорится в опубликованном слайде.

Также к "цене измены В.Януковича", согласно публикации, отнесены гибель героев Небесной Сотни, Аннексия Крыма и оккупация части территорий Донецкой и Луганской областей.

Как известно, в четверг утром в Оболонском райсуде Киева началось оглашение приговора В.Януковичу по делу об обвинении его в государственной измене. Одним из основных доказательств в данном деле является письмо с обращением В.Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ для "восстановления законности и правопорядка" в Украине.

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины во время судебных дебатов просили суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Теги: #луценко #гпу #янукович
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Адвокат Януковича говорит о нарушении судом процедуры уведомления о дате оглашения приговора

Оболонский райсуд Киева утром 24 января начнет объявлять приговор Януковичу

Украинцам надо предоставить право на владение оружием

Ющенко был отравлен, но неизвестно, кто это сделал

Генпрокурор: события на Майдане и российская оккупация не имеют логической взаимосвязи

Луценко считает, что генерал Кравченко самостоятельно пришел к смерти

В Украине не будут привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности при ряде условий

Экс-министр экологии Злочевский вызван на допрос в Генпрокуратуру

Генпрокуратура Украины завершила расследование "дела Арбузова" о растрате 220млн грн НБУ – Луценко

Генпрокуратура объявила подозрение экс-главе Минобороны Украины Саламатину – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели четвертый день ведут поиски футболиста, пропавшего при крушении самолета над Ла-Маншем

Рекордная жара пришла на юг Австралии

Движение транспорта по состоянию на утро четверга возобновлено во всех областях Украины – Укравтодор

Во время протестов в Венесуэле слышны взрывы

Сохраняются ограничения для проезда грузовиков в Кировоградской, Полтавской и Киевской областях

Венесуэльские адвокаты обратились в Межамериканскую комиссию по правам человека с просьбой о защите самопровозглашенного президента

В Донецкой области к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества осужден боевик НВФ

16 человек стали жертвами столкновений в Венесуэле

Бывший адвокат Трампа решил повременить с дачей показаний в Конгрессе из-за угроз от президента США

За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА