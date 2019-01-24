Луценко: дело призвавшего на нашу землю войска РФ Януковича - одно из принципиальнейших для будущего Украины

Генеральный прокурор Украины Виталий Луценко заявляет о принципиальности для будущего государства дела по обвинению экс-президента страны Виктора Януковича в государственной измене.

"Дело Януковича, который бежал из страны и призвал на нашу территорию войска РФ – одно из самых принципиальных для будущего Украины. Позади 20 месяцев судебного процесса. Это - 89 заседаний, во время которых рассмотрено 19 томов доказательств стороны обвинения, заслушаны 37 свидетелей стороны обвинения и 15 - стороны защиты. Сегодня в Оболонском суде Киева мы слушаем приговор и ждем справедливого наказания тех, кто пошел по пути предательства", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он также опубликовал слайд, озаглавленный "Цена измены Януковича" вследствие его обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать ВС России.

"До 30 тыс. раненных. Около 13тыс. погибших, из них: 3,3тыс. - гражданские лица; 4тыс. - военнослужащие ВСУ; 5,5тыс. - поддерживаемые Россией боевики", - говорится в опубликованном слайде.

Также к "цене измены В.Януковича", согласно публикации, отнесены гибель героев Небесной Сотни, Аннексия Крыма и оккупация части территорий Донецкой и Луганской областей.

Как известно, в четверг утром в Оболонском райсуде Киева началось оглашение приговора В.Януковичу по делу об обвинении его в государственной измене. Одним из основных доказательств в данном деле является письмо с обращением В.Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ для "восстановления законности и правопорядка" в Украине.

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины во время судебных дебатов просили суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.