События

10:33 24.01.2019

Рекордная жара пришла на юг Австралии

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Рекордная жара пришла на юг Австралии

 Температура бьет рекорды в штате Южная Австралия, где столбики термометров достигают 48 градусов по Цельсию, сообщает в четверг австралийский телеканал ABC.

В городе Седуна, по данным телеканала, второй день подряд температура достигает 48,6 градуса по Цельсию.

В столице штата Аделаиде температура в четверг достигала 46,6 градуса по Цельсию. Этот рекордный показатель для города сделал его самой жаркой столицей штата в Австралии. Предыдущий рекорд был установлен в столице штата Виктория Мельбурне, где в 2009 году столбик термометра поднялся до 46,4 градуса.

Оператор энергетических сетей Австралии предупредил о возможных проблемах с электричеством в штатах Южная Австралия и Виктория на фоне активного использования кондиционеров.

Справляться с жарой австралийцам помогает местный бизнес. Так, сообщает газета The Guardian, паб Red Lion в пригороде Аделаиды пообещал выдавать посетителям бесплатное пиво, если температура воздуха превысит 45 градусов.

Ожидается, что жара продолжится и в пятницу, распространившись на штаты Виктория и Новый Южный Уэльс.

Температура на уровне 43 градусов ожидается в пятницу в Мельбурне, где состоится полуфинал открытого чемпионата Австралии по теннису между Новаком Джоковичем и Люкой Пуем.

Рекордные температуры пришли в Австралию еще на прошлой неделе. Тогда было установлено около десятка температурных рекордов, а в городке Нуна в Новом Южном Уэльсе температура ночью не опускалась ниже 35,9 градуса по Цельсию. Тогда из-за жары в центральной и западной Австралии власти были вынуждены застрелись порядка 2,5 тыс. диких верблюдов, страдавших от жары.

Теги: #жара #австралия
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