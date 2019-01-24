Во время протестов в Венесуэле слышны взрывы

Мощные взрывы слышны на улицах Каракаса, охваченного протестами против президента Николаса Мадуро.

В районе Петаре взрываются гранаты и бомбы со слезоточивым газом. По информации TVV, бомбы применяют силовики во время ожесточенных столкновений с протестующими.

По данным правозащитной организации Foro Penal, с 21 по 23 января были арестованы 218 человек. Это число растет в геометрической прогрессии, — 175 человек были задержаны 23 января, а сегодня утром счет уже идет на десятки человек.

Тем временем три венесуэльских адвоката обратились к Межамериканской комиссии по правам человека (МКПЧ) с просьбой защитить спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом вместо Николаса Мадуро. О его поддержке заявили также США.