События

10:14 24.01.2019

Во время протестов в Венесуэле слышны взрывы

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Мощные взрывы слышны на улицах Каракаса, охваченного протестами против президента Николаса Мадуро.

В районе Петаре взрываются гранаты и бомбы со слезоточивым газом. По информации TVV, бомбы применяют силовики во время ожесточенных столкновений с протестующими.

По данным правозащитной организации Foro Penal, с 21 по 23 января были арестованы 218 человек. Это число растет в геометрической прогрессии, — 175 человек были задержаны 23 января, а сегодня утром счет уже идет на десятки человек.

Тем временем три венесуэльских адвоката обратились к Межамериканской комиссии по правам человека (МКПЧ) с просьбой защитить спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом вместо Николаса Мадуро. О его поддержке заявили также США.

Теги: #венесуэла #каракас
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Интерфакс-Украина
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