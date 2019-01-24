Сохраняются ограничения для проезда грузовиков в Кировоградской, Полтавской и Киевской областях

В Украине в связи со снегопадами сохраняются временные ограничения на движение большегрузных транспортных средств на автодорогах в Кировоградской, Полтавской и Киевской областях, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, для предотвращения осложнения дорожного движения введены временные ограничения на движение для большегрузных транспортных средств на таких дорогах государственного значения в Кировоградской области на отрезках: М-22 Полтава-Александрия (от г.Александрия до границы с Полтавской областью).

В Николаевской области: М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью); Н-24 Благовещенское - Николаев (от г.Первомайск до г.Южноукраинск).

В Полтавской области: М-03 Киев-Харьков-Довжанский (от границы с Киевской областью до границы с Харьковской областью); М-22 Полтава-Александрия (от г.Полтава до границы с Кировоградской областью); Р-11 Полтава-Красноград (до границы с Харьковской областью); Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка (от границы с Днепропетровской областью).

Также в ГСЧС отметили, что в г.Киеве ГУ ГСЧС организовано дежурство 4 ед. техники повышенной проходимости (2 ед. техники - ул.Академика Заболотного и 2 ед. техники - ул.Елены Телиги) для оказания помощи в буксировке автотранспорта в случае осложнения движения.

Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 776 работников и 1 тыс 397 ед. техники.