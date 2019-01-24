События

08:19 24.01.2019

В Донецкой области к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества осужден боевик НВФ

1 мин читать
В Донецкой области к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества осужден боевик НВФ

Константиновский городской суд (Донецкая обл.) приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества уроженца г.Енакиево за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Боевик террористической организации "ЛНР", уроженец Енакиево Донецкой области приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

Решение о признании виновным по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) и ч.1 ст.263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины принял Константиновский городской суд Донецкой области.

В информации отмечается, что в октябре 2016 уроженец Енакиево подписал контракт и присоединился к НВФ, а именно 7-й отдельной мотострелковой бригаде так называемой "Народной милиции" 2-го армейского корпуса "ЛНР" (в/ч 08807).

"Находясь в составе бандформирования, в течение почти двух лет, участвовал в боевых действиях против сил АТО и Объединенных сил на Светлодарской дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района Донецкой области, где 5 мая 2018 года и был задержан, имея при себе автомат АК-74, оснащенный патронами к нему", – добавили в штабе ООС.

Приговор вступил в законную силу.

Теги: #боевик #украина #суд #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сохраняются ограничения для проезда грузовиков в Кировоградской, Полтавской и Киевской областях

За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

В гараже жителя Фастова обнаружен и изъят арсенал боеприпасов и взрывчатки

В Запорожской области с корью и острой кишечной инфекцией госпитализировано 9 детей

В Харьковской области открыто дело против предприятия, незаконно добывавшего воду

Движение грузовиков ограничено на ряде дорог Полтавской области из-за непогоды

Снято ограничение движения грузового транспорта в Киев

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

Вышинский не доставлен в суд в Киеве, где рассматривается жалоба на его задержание

Неукомплектованность судов остается проблемой судебной системы – юристы

ПОСЛЕДНЕЕ

Венесуэльские адвокаты обратились в Межамериканскую комиссию по правам человека с просьбой о защите самопровозглашенного президента

16 человек стали жертвами столкновений в Венесуэле

Бывший адвокат Трампа решил повременить с дачей показаний в Конгрессе из-за угроз от президента США

США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения

Армия Венесуэлы на стороне Мадуро – министр обороны республики

"Группа Лимы" поддержала Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы

ЕС выступает в поддержку Национального собрания Венесуэлы – Могерини

Туск надеется, что Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы

Венесуэла ни с кем не разрывает дипотношения – глава Национальной ассамблеи Гуаидо

Мадуро объявил о разрыве отношений с США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА