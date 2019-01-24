В Донецкой области к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества осужден боевик НВФ

Константиновский городской суд (Донецкая обл.) приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества уроженца г.Енакиево за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Боевик террористической организации "ЛНР", уроженец Енакиево Донецкой области приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

Решение о признании виновным по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) и ч.1 ст.263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины принял Константиновский городской суд Донецкой области.

В информации отмечается, что в октябре 2016 уроженец Енакиево подписал контракт и присоединился к НВФ, а именно 7-й отдельной мотострелковой бригаде так называемой "Народной милиции" 2-го армейского корпуса "ЛНР" (в/ч 08807).

"Находясь в составе бандформирования, в течение почти двух лет, участвовал в боевых действиях против сил АТО и Объединенных сил на Светлодарской дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района Донецкой области, где 5 мая 2018 года и был задержан, имея при себе автомат АК-74, оснащенный патронами к нему", – добавили в штабе ООС.

Приговор вступил в законную силу.