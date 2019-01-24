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07:52 24.01.2019

16 человек стали жертвами столкновений в Венесуэле

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16 человек стали жертвами столкновений в Венесуэле

Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны.

В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, сообщают местные СМИ.

По данным главы неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро, опубликованным в Twitter, всего 152 человека были арестованы с начала протестных акций в Венесуэле.

В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку президента Николаса Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Теги: #венесуэла #жертвы #столкновения
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