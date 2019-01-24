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07:35 24.01.2019

Бывший адвокат Трампа решил повременить с дачей показаний в Конгрессе из-за угроз от президента США

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Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн принял решение о переносе своих слушаний в Конгрессе, ссылаясь на угрозы от президента США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя М.Коэна Ленни Дэвиса.

"Президент терроризировал человека, который хотел сообщить правду перед Конгрессом", - заявил Л.Дэвис.

По словам Л.Дэвиса, семья М.Коэна попросила его о переносе слушаний после призывов Д.Трампа и его адвоката Роберта Джулиани начать расследование против тестя М.Коэна.

Слушания с участием М.Коэна в комитете по надзору Палаты представителей США были назначены на 7 февраля. Однако накануне издание The Hill сообщало со ссылкой на двух конгрессменов-республиканцев Марка Медоуза и Джима Джордана, что М.Коэн на слушаниях отказался бы от вопросов связанных с расследованием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемых связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

Кроме того, М.Коэн не желал отвечать на вопросы о своей вовлеченности в схемы по выплатам денег женщинам, которые утверждали, что у них были интимные связи с Д.Трампом до президентских выборов 2016 года.

М.Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит Р.Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

Теги: #перенос #сша #слушания #коэн
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