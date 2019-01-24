События

07:19 24.01.2019

За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

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За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Боевики незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС)

"23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел позиций ВСУ велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе г.Авдеевка.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации боевиков применяли дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 23 января, три боевика были уничтожены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – отметили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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