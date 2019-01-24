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06:28 24.01.2019

США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения

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США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения

Соединенные Штаты будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", - говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении М.Помпео.

Дипломат также заявил, что не признает заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США.

"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно Соединенные Штаты не считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро есть законное право разрывать дипотношения", - сказал госсекретарь.

Одновременно М.Помпео предупредил, что Вашингтон готов "привлечь к ответственности всех, кто будет угрожать безопасности нашей дипмиссии и ее сотрудников".

Ранее в среду, 23 января, лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо на массовой акции протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Жители Каракаса и других городов страны вышли на акции протеста против Н.Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Х.Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

Х.Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп. "Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом.

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить (власть - ИФ) Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении.

Д.Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

Вслед за США признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы Канада, Бразилия, Аргентина, Перу, Парагвай и Колумбия, о чем уже объявили президенты этих стран. Поддержку Х.Гуаидо уже выразил председатель Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

В администрация США заявили, что будут изучать любые шаги в отношении Венесуэлы, если венесуэльские власти задействуют силу против оппозиционеров.

"Если Мадуро и его приближенные выберут насильственный метод ответа, если они выберут причинение вреда кому-либо из Национальной ассамблеи... то для США на столе будут все варианты в отношении действий, которые следует предпринять", - заявили в Белом доме.

Со своей стороны Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

Теги: #венесуэла #сша #госсекретарь #дипотношения
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