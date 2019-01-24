События

05:20 24.01.2019

В гараже жителя Фастова обнаружен и изъят арсенал боеприпасов и взрывчатки

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В гараже жителя Фастова обнаружен и изъят арсенал боеприпасов и взрывчатки

В гараже жителя Фастова (Киевская обл.) правоохранители обнаружили и изъяли 1,5 кг тротила, гранаты и патроны, сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

"Опасную находку обнаружили сотрудники отделения полиции на станции Фастов. Горожанин, проживавший недалеко от железнодорожного вокзала, хранил в гараже тротиловые шашки, гранаты и почти двести патронов", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

Во время проведения обыска в гаражном помещении правоохранителями совместно со специалистами-взрывотехниками обнаружено 6 тротиловых шашек весом почти 1,5 кг, граната Ф-1 и 3 гранаты РГД, 200 патронов калибра 7,62-мм к автомату Калашникова и пулемету.

"Изъятые вещественные доказательства, оформленные должным образом, будут направлены на проведение соответствующей экспертизы", – сказано в сообщении.

Собственник гаража объяснил, что взрывчатку и боеприпасы он нашел в лесопосадке несколько лет назад и преступных намерений по их использованию не имел.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения владельцу арсенала и объявления ему подозрения.

Теги: #взрывчатка #фастов #украина #арсенал
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