События

01:38 24.01.2019

В Харьковской области открыто дело против предприятия, незаконно добывавшего воду

1 мин читать
В Харьковской области открыто дело против предприятия, незаконно добывавшего воду

Харьковская местная прокуратура №6 начала уголовное производство по факту нарушения правил использования недр коммунальным предприятием, которое занималось водоснабжением одного из крупных населенных пунктов Харьковского района.

"Коммунальщики использовали воду из скважины. Но специального разрешения на пользование подземными водами предприятие не имело", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в результате незаконной добычи в течение 2015-2018 годов государству было нанесен ущерб более 700 тыс. грн.

Производство открыто по ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводится органами полиции. Прокуратура процессуально руководит в производстве.

Теги: #прокуратура #вода #украина #харьковская
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Движение грузовиков ограничено на ряде дорог Полтавской области из-за непогоды

Снято ограничение движения грузового транспорта в Киев

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

В Украине Госмолодежьжилье в 2018 году увеличило обеспечение квартирами в рамках жилищных программ на 24%

ЦИК просит учитывать международные организации, что РФ признана украинским законом государством-агрессором

Гройсман призвал в 2019 году завершить переговоры о ЗСТ с Турцией

С начала года более 11 тыс. россиян предоставили биометрические данные при въезде в Украину

Прокуратура через суд требует вернуть из недобросовестной аренды 3 га рекреационных земель в престижном районе Харькова

Порошенко поздравил патриарха Филарета с 90-летием

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС выступает в поддержку Национального собрания Венесуэлы – Могерини

Туск надеется, что Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы

Венесуэла ни с кем не разрывает дипотношения – глава Национальной ассамблеи Гуаидо

Мадуро объявил о разрыве отношений с США

США рассмотрят все варианты действий в отношении Венесуэлы в случае применения Мадуро силы против оппозиции

В Киеве ночью продолжится снегопад, в четверг на дорогах гололедица

Аэропорты Киева предупреждают о задержках рейсов из-за непогоды

Один человек погиб, 43 травмированы вследствие более чем 850 произошедших в среду ночью и днем в Украине ДТП

Порошенко в Давосе встречается с Меркель

Денисова просит Москалькову способствовать обеспечению лечением крымскотатарского активиста Бекирова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА