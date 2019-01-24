В Харьковской области открыто дело против предприятия, незаконно добывавшего воду

Харьковская местная прокуратура №6 начала уголовное производство по факту нарушения правил использования недр коммунальным предприятием, которое занималось водоснабжением одного из крупных населенных пунктов Харьковского района.

"Коммунальщики использовали воду из скважины. Но специального разрешения на пользование подземными водами предприятие не имело", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в результате незаконной добычи в течение 2015-2018 годов государству было нанесен ущерб более 700 тыс. грн.

Производство открыто по ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводится органами полиции. Прокуратура процессуально руководит в производстве.