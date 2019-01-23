События

23:42 23.01.2019

Движение грузовиков ограничено на ряде дорог Полтавской области из-за непогоды

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Движение грузовиков ограничено на ряде дорог Полтавской области из-за непогоды

Министерство внутренних дел Украины сообщает об ограничении движения для проезда грузовых транспортных средств на ряде автодорог в Полтавской области из-за снегопадов в среду.

"С 21:00 ограничивается движение грузового транспорта на въезд в Полтавскую область по автодорогам М-03 Киев-Харьков, М-22 Полтава-Александрия (со стороны Александрии), Н-31 Днепр-Кобеляки-Решетиловка и Р-11 Полтава- Красноград", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

Подчеркивается, что работает уборочная техника.

Теги: #дороги #снег #украина #полтавская
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