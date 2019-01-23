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23:13 23.01.2019

Снято ограничение движения грузового транспорта в Киев

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Снято ограничение движения грузового транспорта в Киев

Временные ограничения на движение грузовых транспортных средств в Киев сняты, сообщили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

"23 января с 22:00 движение грузового транспорта в г.Киев разрешено", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

Также сообщается, что по состоянию на 22:00 столичными спасателями оказана помощь по буксировке 54 единиц автотранспортной техники, которые не смогли сдвинуть с места.

"Сейчас пожарно-спасательная техника вернулась в расположение своих частей, однако в случае осложнения ситуации на дорогах столицы, спасатели вернутся к дежурству на проблемных участках дорог", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #грузовики #украина #движение
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