Снято ограничение движения грузового транспорта в Киев

Временные ограничения на движение грузовых транспортных средств в Киев сняты, сообщили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

"23 января с 22:00 движение грузового транспорта в г.Киев разрешено", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду вечером.

Также сообщается, что по состоянию на 22:00 столичными спасателями оказана помощь по буксировке 54 единиц автотранспортной техники, которые не смогли сдвинуть с места.

"Сейчас пожарно-спасательная техника вернулась в расположение своих частей, однако в случае осложнения ситуации на дорогах столицы, спасатели вернутся к дежурству на проблемных участках дорог", – сказано в сообщении.