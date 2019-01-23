События

22:43 23.01.2019

Мадуро объявил о разрыве отношений с США

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Мадуро объявил о разрыве отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, передаёт венесуэльское телевидение.

В связи с этим он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Н.Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэлы. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Н.Мадуро.

Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.

Теги: #президент #сша #венесуэла
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