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22:09 23.01.2019

Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

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Порошенко и Гуттериш в Давосе обсудили освобождение РФ военнопленных моряков и размещение миротворческой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в ходе встречи в Давосе освобождение Россией военнопленных украинских моряков, размещение миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, обеспечение свободного судоходства в Керченском проливе, оказание гуманитарной помощи переселенцам, демилитаризацию Крыма и освобождения украинских заложников, сообщила пресс-служба президента Украины.

"Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе в соответствии с международным правом", – говорится в сообщении в среду вечером.

Также П.Порошенко и А.Гуттериш обсудили развитие событий на временно оккупированных территориях Украины и перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Генсек ООН подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса.

П.Порошенко и А.Гутерриш обсудили пути обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

"Президент Украины и Генеральный секретарь ООН подробно остановились также на вопросах освобождения украинских заложников, которые незаконно содержатся в РФ, и обеспечении постоянного мониторинга соответствующими международными механизмами ситуации с правами человека в Крыму", – сообщает пресс-служба.

Теги: #украина #рф #донбасс #гуттериш #моряки #порошенко
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