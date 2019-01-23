События

21:47 23.01.2019

США рассмотрят все варианты действий в отношении Венесуэлы в случае применения Мадуро силы против оппозиции

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США рассмотрят все варианты действий в отношении Венесуэлы в случае применения Мадуро силы против оппозиции

            Администрация США будет изучать любые шаги в отношении Венесуэлы, если венесуэльские власти задействуют силу против оппозиционеров, сообщают в среду СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

            "Если Мадуро и его приближенные выберут насильственный метод ответа, если они выберут причинение вреда кому-либо из Национальной ассамблеи... то для США на столе будут все варианты в отношении действий, которые следует предпринять ", - приводят его слова СМИ.

            Ранее в среду лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо на массовой акции протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

            Жители Каракаса и других городов страны вышли на акции протеста против Н.Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Х.Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

            Х.Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп. "Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом.

            "Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить (власть - ИФ) Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении.

Д.Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

            Вслед за США признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы Бразилия, Перу, Парагвай и Колумбия, о чем уже объявили президенты этих стран. Поддержку Х.Гуаидо уже выразил председатель Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

            Рассматривает возможность признания Канада. Помимо этого о том, что начал консультации с аргентинским внешнеполитическим ведомством относительно возможности признания Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы, заявил президент Аргентины Маурисио Макри.

Теги: #венесуэла #сша #действия #варианты
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