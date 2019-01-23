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20:25 23.01.2019

В Киеве ночью продолжится снегопад, в четверг на дорогах гололедица

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В Киеве ночью продолжится снегопад, в четверг на дорогах гололедица

В Киеве в ночь на четверг, 24 января, ожидается снегопад, днем без осадков, на дорогах гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По прогнозу синоптиков, завтра северо-восточный ветер, 5-10 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем 5-7° мороза", - сказано в сообщении пресс-службы КГГА в среду.

В Киеве 25-26 января также ожидается небольшой снег.

"Для надлежащей работы снегоуборочной техники призываем водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах. Убедительно просим киевлян в период ухудшения погодных условиях не пользоваться личными авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту", - призвали в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Если же поездки избежать нельзя, киевские власти советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые могут привести к аварийным ситуациям; а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума. "Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари", - напомнили в КГГА.

Теги: #киев #гололедица #снегопад
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