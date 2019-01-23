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20:24 23.01.2019

Аэропорты Киева предупреждают о задержках рейсов из-за непогоды

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Аэропорты Киева предупреждают о задержках рейсов из-за непогоды

Вследствие сильного и продолжительного снегопада в Киеве и области в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) предупреждают о возможных изменениях в расписании авиарейсов.

"Уважаемые пассажиры, в условиях длительного снегопада Международный аэропорт "Борисполь" осуществляет все необходимые меры для организации безопасности полетов. Ведется интенсивная работа по очистке взлетной полосы, перронов и противоледная обработка воздушных судов. При данных условиях - это обязательные процедуры, требующие дополнительного времени. Соответственно, на период непогоды возможны некоторые изменения в расписании рейсов. Пожалуйста, заранее уточняйте время вылетов/прилетов рейсов в он-лайн табло нашего сайта: https://kbp.aero/ Рассчитываем на понимание, безопасность полетов превыше всего", - сообщили в пресс-службе аэропорта в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Второй столичный международный аэропорт - "Киев" им. Сикорского, - по состоянию на 20.00 среды какой-либо информации о задержках рейсов в связи со снегопадом не публикует.

Однако украинское интернет-издание "Mind" со ссылкой на справочную службу аэропорта сообщает, что задержки рейсов в течение 23 января составляют от 40 минут до часа. "Однако, в справочной службе заверили, что аэропорт работает в штатном режиме", - добавляют при этом в издании.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

Теги: #киев #задержки #снегопад #аэропорты
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