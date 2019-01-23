Денисова просит Москалькову способствовать обеспечению лечением крымскотатарского активиста Бекирова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову способствовать обеспечению лечением крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который незаконно удерживается в СИЗО г.Симферополя (аннексированный Россией Крым).

Как сообщает украинский омбудсмен на своей странице в соцсети Фейсбук, ей поступила информация о тяжелом состоянии здоровья гражданина Украины Эдема Бекирова. Ввиду этого Л.Денисова обратилась к Т.Москальковой с открытым обращением.

"В телефонном разговоре Вы сообщили мне, что политзаключенного переведут в Симферопольскую больницу имени Семашко на медицинское обследование и лечение, которое будет длиться две недели. Вместо этого Эдема Бекирова через три дня вернули в спецблок Симферопольского СИЗО. По словам адвоката, который посетил политзаключенного сегодня (23 января 2019), крымскому татарину действительно стало значительно хуже. Отсутствуют результаты медицинского обследования, в котором так нуждается больной", – написала уполномоченный Верховной Рады.

По ее мнению, это означает, что Э.Бекирову не предоставляется квалифицированное и эффективное медицинское лечение.

"Именно поэтому я обращаюсь к Вам и настойчиво прошу предоставить Эдему Бекирову и его адвокатам копию медицинского заключения, и способствовать обеспечению гражданина Украины полноценным лечением, согласно врачебных рекомендаций", - написала Л.Денисова.

Ранее в этот день народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что состояние здоровья Э.Бекирова резко ухудшилось.

Э.Бекиров 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников и был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

По данным Р.Чубарова, Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что Э.Бекиров перенес в январе 2018 года сложную операцию на сердце (4 шунта) и со съемным протезом правой ноги, имеет "массу сопутствующих болезней, в том числе сахарный диабет".

Российские власти обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

13 декабря 2018 года оккупационные власти Крыма арестовали Э.Бекирова на два месяца.