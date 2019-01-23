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18:54 23.01.2019

Украине необходимо ускорить реформы для достижения устойчивого роста экономики - глава МВФ

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Украине необходимо ускорить реформы для достижения устойчивого роста экономики - глава МВФ

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отмечает важность ускорения реформ в Украине для достижения устойчивого роста экономики.

"Я также отметила крайнюю необходимость ускорения реформ в Украине для перехода к устойчивому росту (экономики - ИФ), который важен для повышения уровня жизни населения", - приведены в пресс-релизе МВФ ее слова во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе в среду.

Теги: #лагард #реформы #мвф
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