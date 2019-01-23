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18:45 23.01.2019

Канадская полицейская миссия продолжит свою работу в Украине

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Канадская полицейская миссия продолжит свою работу в Украине

Полицейские Украины и Канады договорились о продолжении работы канадской полицейской миссии в Украине, которая участвует в процессе формирования учебной базы Национальной полиции Украины.

Как сообщает в среду департамент коммуникации Нацполиции, во время рабочих встреч украинской делегации с руководством Канадской королевской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police, RCMP) стороны обсудили сотрудничество в сфере деятельности подразделений киберполиции, в частности, в сфере противодействия современным киберугрозами.

"Украинская полиция обладает достаточными навыками и техническими возможностями противодействия кибератаками и киберпреступности в целом. Совместно с нашими канадскими партнерами мы договорились обеспечить высокий уровень сотрудничества с целью эффективной защиты киберпространства наших стран", - сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Также шла об обмене опытом в сфере обеспечения общественного порядка и внедрении модели общественно ориентированного подхода в полицейской деятельности.

"Также полицейские Украины и Канады обсудили и договорились о продолжении работы канадской полицейской миссии в Украине. Именно она активно участвует в процессе формирования учебной базы Национальной полиции и подготовки полицейских", - сказано в сообщении.

Также делегация Нацполиции Украины ознакомилась с работой полиции Торонто.

Теги: #канада #полицейская_миссия
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