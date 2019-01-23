В Украине из-за непогоды в среду существенно возросло количество ДТП

Патрульная полиция Украины информирует, что с начала суток среды по 17.00 уже поступило 851 сообщение о дорожно-транспортном происшествии со всей страны.

"С начала суток, по состоянию на 17 часов, по спецлинии 102 поступило 851 сообщение о ДТП со всей Украины", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции в соцсети Фейсбук.

В правоохранительном ведомстве не комментируют эти данные, а также не упоминают причины, приведшие к такому показателю ДТП.

При этом, согласно опубликованной ранее на этой же странице сводке по итогам суток 22 января, во вторник патрульные полицейские обработали 628 вызовов по ДТП по Украине. В течение же 21 января патрульные обработали 667 вызова о дорожно-транспортном происшествии по стране, а по итогам 20 января – 248 вызова по ДТП.

Также в Патрульной полиции информируют, что по данным Укргидрометцентра в четверг, 24 января, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается значений снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см). В южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах страны гололедица.

"Призываем водителей в условиях снегопада быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар, неуклонно соблюдать скоростной режим. Не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу снегоуборочной техники", - обратились в Патрульной полиции.