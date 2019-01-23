События

18:34 23.01.2019

Боевики на Донбассе в среду один раз обстреляли позиции ООС, украинские военные не пострадали

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Боевики на Донбассе в среду один раз обстреляли позиции ООС, украинские военные не пострадали

На Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 среды боевики один раз обстреляли позиции украинских войск, военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"В течение текущих суток в период с 00:00 до 18:00 противник один раз обстрелял позиции наших войск. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал.

Также сообщается, что подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства; потери противника уточняются.

"Объединенные силы продолжают устойчиво выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сводке.

Теги: #оос #боевики #обстрел
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