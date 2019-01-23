Сохраняются ограничения для проезда грузовиков в Кировоградской и Киевской областях, частично разблокированы дороги Черкасской и Николаевской - Укравтодор

В Украине в связи со снегопадами сохраняются временные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в Кировоградской и Киевской областях, частично сняты ограничения в Черкасской и Николаевской и возобновлено движение по дорогам госзначения в Одесской, Винницкой областях, сообщает Госагентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

"Сейчас сложные погодные условия наблюдаются в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях. В связи со сложными погодными условиями и проведением комплекса мероприятий по очистке покрытия от снега и обработке его противогололедными материалами", - сказано в сообщении "Укравтодора" на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Для предотвращения осложнения дорожного движения введены временные ограничения на движение грузовиков на таких дорогах государственного значения.

В частности, в Кировоградской области ограничено движение на отрезках М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 578 + 928 - км 703 + 226 (от г.Кропивницкий до границы с Черкасской областью); М-13 Кропивницкий - Платоново, км 0 +000 - км 76 + 432 (от г.Кропивницкий - до границы с Николаевской областью; Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 0 +000 - км 81 + 735 (от г.Кропивницкий к границе с Днепропетровской областью); Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 70 + 360 - км 153 + 196 (от г.Кропивницкий к границе с Николаевской областью); М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 6 + 760 - км 72 + 088 (от г.Знаменка до границы с Днепропетровской областью; М-22 Полтава - Александрия, км 126 + 781 - км 163 + 710 (от Александрии до границы с Полтавской областью).

"С 09:30 закрыто движение (въезд) для большегрузного транспорта в г.Кропивницкий по автодорогам М-12, Н-14, Н-23", - сказано в сообщении.

В Николаевской области ограничено движение грузовиков на отрезках: М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью); Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 153 + 196 - км 235 + 650 (от границы с Кировоградской областью до г.Николаев); Р-75 КПП "Тимково" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 83 + 275 - км 198 + 051 (от пгт. Кривое Озеро - Первомайск - Доманевка до пгт. Александровка Вознесенского района; Н-24 Благовещенское - Николаев (через г.Вознесенск); км 68 + 000 - км 109 + 000 (от г.Первомайск в г.Южноукраинск).

В Черкасской области ограничено движение грузового автотранспорта на отрезках дорог: М-05 Киев - Одесса, км 143 + 009 - км 237 + 089; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 518 + 697 - км 584 + 222.

В Киевской области с 14:00 среду ограничено движение грузового, крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на отдельных участках дорог общего пользования, а в г.Киеве с 17:00 до 21:00 среды перекрыто движение для крупногабаритного транспорта на въезд.

"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - сообщает "Укравтодор".

Вместе с тем, по информации госагентства, после очищения дорожного покрытия от снега и обработки его противогололедными материалами, сняты ограничения и возобновлено движение на дорогах государственного значения в ряде областей.

Так, в Одесской области снято ограничение для движения грузовиков на автодорогах М-05 Киев - Одесса, км 273 + 210 - км 450 + 500.

В Винницкой области – на отрезке М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 434 + 000 - км 487 + 000 (от г.Номеров до г.Гайсин); М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 346 - км 419 (от г.Жмеринка в г.М.-Подольский).

В Черкасской области – на дорогах М-05 Киев - Одесса, км 143 + 009 - км 237 + 108; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 518 + 697 - км 584 + 222.

В Николаевской области сняты ограничения на трасах Р-75 КПП "Тимкове" - Балта - Первомайск - Доманевка – Александровка.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на странице в соцсети Фейсбук, в среду в Николаевской области с начала непогоды оказана помощь 65 гражданам, отбуксированы из снежных заносов и проблемных участков дорог 25 легковых и крупногабаритных транспортных средств.

В Винницкой области сотрудники ГСЧС оказали помощь водителю газовоза и еще 2 владельцам транспортных средств, которые не могли продолжить движение из-за снежных заносов.

В Житомирской области в среду спасатели достали из снежного заноса загруженную фуру, которая застряла рядом с.Лищин, перекрыв кабиной движение для другого транспорта.

В г.Киеве организовано дежурство 4 единиц техники повышенной проходимости (по две единицы техники на ул.Академика Заболотного и ул.Елены Телиги) для оказания помощи в буксировке автотранспорта в случае осложнения движения.